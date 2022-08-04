«Бумагогорией» 11-летнего школьника из Нижнего Новгорода заинтересовались известные бренды

Проект бумажного города «Бумагогория», придуманный 11-летним школьником из Нижнего Новгорода, заинтересовал многие известные бренды. Об этом сообщил сам школьник в своем телеграм-канале.

К слову, новостями из этого бумажного города школьник каждый день делится на своем канале. На сегодняшний день у него уже больше 21 тысячи подписчиков. В ежедневном формате он публикует новости о строительстве железнодорожного вокзала, случаях коронавируса и прогнозе погоды в Бумагогории. Свои представительства в бумажном городке пожелали иметь многие крупные компании. К примеру, департамент транспорта Москвы передал городу поезда из бумаги, а Мосгортранс – новенькие бумажные ЛиАЗы. Тем временем социальная сеть вконтакте начала поиск разработчиков для компьютерной игры по мотивам городка.

- Игровая площадка VK Play и Бумагогория запустили конкурс для российских разработчиков, в рамках которого участники должны создать игру по мотивам бумажного города Бумагогорска, - заявили в компании.