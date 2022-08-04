Обсуждение новой транспортной схемы пройдет с жителями Нижегородского района 4 августа Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

4 августа состоится мероприятие, на котором обсудят новую транспортную схему. Оно начнется в 16.00 и пройдет в конференц-зале НГТУ им. Р.Е.Алексеева – улица Минина, дом №24/1, 3 этаж, аудитория 1313. Об этом сообщает Администрация Нижегородского района в своих социальных сетях.

На встрече расскажут об изменениях, которые ждут пользователей общественного транспорта. А также ответят на все вопросы о новой маршрутной сети Нижнего Новгорода.

Напомним, что новая транспортная система будет работать в тестовом режиме с 23 августа 2022 года до 1 января 2023 года.

– С 23 августа в маршрутках начнут действовать льготные проездные. Таким образом, у льготников появится выбор, на чем им удобнее ехать. Также в августе на маршрутах коммерческих перевозчиков начнут работать пересадочные тарифы. Мы будем собирать и анализировать обратную реакцию, насколько целесообразны эти изменения, и вносить корректировки, – сказал Артем Бафанов.