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Общество4 августа 2022 12:39

Обсуждение новой транспортной схемы пройдет с жителями Нижегородского района 4 августа

На встрече будет присутствовать директор «Центра развития транспортных систем» Артем Бафанов
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Обсуждение новой транспортной схемы пройдет с жителями Нижегородского района 4 августа

Обсуждение новой транспортной схемы пройдет с жителями Нижегородского района 4 августа

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

4 августа состоится мероприятие, на котором обсудят новую транспортную схему. Оно начнется в 16.00 и пройдет в конференц-зале НГТУ им. Р.Е.Алексеева – улица Минина, дом №24/1, 3 этаж, аудитория 1313. Об этом сообщает Администрация Нижегородского района в своих социальных сетях.

На встрече расскажут об изменениях, которые ждут пользователей общественного транспорта. А также ответят на все вопросы о новой маршрутной сети Нижнего Новгорода.

Напомним, что новая транспортная система будет работать в тестовом режиме с 23 августа 2022 года до 1 января 2023 года.

– С 23 августа в маршрутках начнут действовать льготные проездные. Таким образом, у льготников появится выбор, на чем им удобнее ехать. Также в августе на маршрутах коммерческих перевозчиков начнут работать пересадочные тарифы. Мы будем собирать и анализировать обратную реакцию, насколько целесообразны эти изменения, и вносить корректировки, – сказал Артем Бафанов.