Телеметрического робота купят для обследования ливневок Нижнего Новгорода

В 2022 году планируется приобрести телеметрического робота для обследования ливневок в Нижнем Новгороде. Соответствующее поручение дал глава города Юрий Шалабаев.

- Новое оборудование позволит четко определять место засора, чтобы специалисты могли его оперативно устранить, - отметил глава города Юрий Шалабаев. - Также новое оборудование имеет систему проталкивания, и с небольшими препятствиями он может справиться самостоятельно. Сейчас имеющийся робот позволяет обследовать 70 километров сетей в год, мы рассчитываем, что покупка нового оборудования позволит увеличить эту цифру.

В отличие от имеющегося робота, он позволяет обследовать коллекторы меньшего диаметра – от 150 миллиметров. Кроме того, он работает аккумулятора, а значит, он может использоваться на крутых склонах, где нельзя разместить машину для подачи электроэнергии.