Травматолог из ПИМУ попал под обстрел на Донбассе

Врач-травматолог из ПИМУ Антон Новиков попал под обстрел на Донбассе. Об этом сообщается на странице нижегородского депутата Артема Кавинова вконтакте.

По словам самого медика, на Донбасс он поехал во время своего отпуска. Там он пробудет еще около десяти дней. Там он занимается лечением и эвакуацией раненых.

- От самого города у меня остались прекрасные впечатления, невзирая на негативное звуковое сопровождение с противоположной стороны, - поделился эмоциями медик.

Как рассказал сам Антон Новиков, под обстрел они попал во время эвакуации раненых. Во время самой атаки ему хотелось оказаться подальше от войны. Однако чувство долга оказалось сильнее.