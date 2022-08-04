Больше тысячи Нижегородцев сменили имена в 2022 году

За прошедшую половину года в Нижегородской области имя сменили более 1 тыс человек. Об этом сообщает НИА Нижний Новгород, ссылаясь на Главное управление ЗАГСа по региону.

За семь месяцев зарегистрировано 1 155 актов о смене имени. Это на 8% больше, чем в подобный период в прошлом году. Тогда таких записей актов было 1 069.

Также на сайте Главного управления ЗАГСа сообщают, что в первом полугодии 2022 года было составлено 11 782 актовых записи о рождении. А самыми популярными именами стали Артём, Михаил, Александр, София, Виктория и Анна.

Там же выделили самые необычные имена: Рубина, Радалюба, Валенсия, Ливадия, Люси, Мираслава, Кир, Лавр, Корней, Радомир, Климент, Иоанн.

Чтобы сменить имя, нужно обратиться в отделение ЗАГСа по месту жительства или прописки. Решение примут в течении месяца с подачи заявления. А подать такое заявление можно и до достижения совершеннолетия, в таком случае, будет необходимо согласие родителей, усыновителей или попечителя.