Городовые оказали доврачебную помощь женщине и ребенку в центре Нижнего Новгорода

Городовые несколько раз оказали доврачебную помощь гражданам за первый месяц работы в Нижнем Новгороде. Соответствующее заявление сделал руководитель АНО «Горький» Глеб Коновалов в ходе пресс-конференции о промежуточных итогах работы проекта «Городовые», состоявшейся 4 августа.

По его словам, один такой случай произошел совсем недавно на площади Маркина. Женщине стало плохо и городовой это заметил. Он вызвал скорую и дождался, когда женщине станет полегче.

Еще один случай также произошел в центре города. В жаркую погоду ребенку поплохело на Большой Покровской, и он потерял сознание. Городовые привели пострадавшего в чувства и дождались приезда скорой, у которой возникли сложности с подъездом к пешеходной улице.

Подобных ситуаций, когда граждане просили о какой-либо помощи, за обозначенный период было более 70-ти.

Ранее сообщалось, что городовой спас мужчину, который подавился едой и чуть не задохнулся в кафе в центре Нижнего Новгорода.