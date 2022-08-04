Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления в лагере «Солнечный»

После массового отравления детей в лагере «Солнечный» в Городецком районе Нижегородской области собственную проверку начали и специалисты регионального Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- Наши сотрудники незамедлительно выехали на место по согласованию с прокуратурой и начали эпидемиологическое расследование, - рассказали в ведомстве. -

Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование детей и сотрудников лагеря. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов.

Напомним, первые жалобы от детей стали поступать накануне. Они пожаловались родителям на рвоту и температуру. Сейчас медики взяли на контроль состояние 13 детей, семерым из них медицинская помощь не потребовалась.