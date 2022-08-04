Сергей Чистяков стал главврачом нижегородского Центра крови

Новым главврачом нижегородского Центра крови стал Чистяков Сергей Иванович. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- В лучшем в стране Центре крови - новый главный врач. Им стал Чистяков Сергей Иванович, сильный специалист клиницист в области трансфузиологии, руководитель профильной научной кафедры, - рассказал министр. - Уверен, что наш нижегородский Центр крови удержит российское лидерство и станет клинической и научной базой для приволжских вузов.

По словам министра, сейчас особенно важно сохранить опыт, кадры и обновить технологии Центра. Большое внимание будет уделяться и донорам. Им будет оказана комплексная поддержка.