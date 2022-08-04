Пять дорог уже отремонтировали в Нижнем Новгороде ФОТО: из телеграм-канала мэра Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде уже завершен ремонт пяти дорог.

Речь идет о проезжей части на Похвалинском съезде, на улице Ульянова в Нижегородском районе, на проспекте Ильича на Автозаводе, на улице Мориса Тореза в Московском районе, на улице Коновалова в Сормове. Об этом сообщает мэр нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

– Сейчас в нашем городе в самом разгаре ремонтная кампания дорог. Масштабы особенно хорошо видны, например, на Похвалинском съезде, на проспекте Ильича, улице Ларина, Нижневолжской набережной и др. Самый масштабный ремонт мы проводим по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». И это не только крупные городские магистрали, но и дороги поменьше, которые важны нижегородцам в отдельных микрорайонах. Как я говорил ранее, в этом году обновим порядка 25 км дорог, – сообщил Юрий Шалабаев.

Также глава города отметил, что в рамках нацпроекта проводятся и другие работы. В них входит ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки, установка новых дорожных знаков и светофоров.

Как сообщили специалисты МКУ «ГУММиД», сейчас работы по ремонту ведутся на 18 объектах.