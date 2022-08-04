Прокуратура проводит проверку после массового отравления в детском лагере «Солнечный»

Прокуратура начала проверку после массового отравления детей в детском лагере «Солнечный» в Городецком районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

- Сейчас наши специалисты проверяют информацию об ухудшении самочувствия детей в оздоровительном лагере «Солнечный», - рассказали в Нижегородской областной прокуратуре. – Всего в больницы обратились 10 детей. Сейчас по данному факту начата прокурорская проверка. По ее итогам будет дана оценка соблюдению законодательства при организации летнего отдыха.

Напомним, первые сообщения об отравлении детей стали поступать накануне. Дети пожаловались родителям на температуру и рвоту. По словам медиков, на контроль были взяты 13 детей. Из них 7 детей не нуждаются в медицинской помощи, но необходимо динамическое наблюдение со стороны персонала лагеря. Один ребёнок помещен в стационар в связи с симптомами ротавирсной инфекции.