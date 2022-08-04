Новый мост через Ширмакшу открыли в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый мост через Ширмакшу открыли в Нижегородской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В настоящее время специальная комиссия уже приняла работы, после чего по мосту открыли движение. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Саму дорогу отремонтировали в 2015 году. Конечно, современный мост здесь был необходим. Кроме многочисленных личных автомобилей и автотранспорта местной фермы здесь ходит школьный автобус, который довозит детей из четырех деревень, - подчеркнул глава МСУ Ковернинского района Олег Шмелев.

Раньше здесь был деревянный мост шириной четыре метра, проезжать по которому можно было только легковым машинам. А вот все грузовики должны были ехать в объезд 40 километров. Благодаря новому мосту дорога между Ковернинским и Сокольским районами стала намного короче.