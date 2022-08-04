Сергей Лазарев бесплатно выступит в одном из ТЦ Нижнего Новгорода 6 августа

Певец Сергей Лазарев бесплатно выступит в ТЦ «Фантастика» в Нижнем Новгороде 6 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний 800».

- 6 августа в «Фантастике» вас ждёт много развлечений, бьюти-квестов, а ещё музыка от диджеев и специальный гость — Сергей Лазарев, - говорится в сообщении. - Главное событие праздника — бьюти-квест, состоящий из 5 станций.

Напомним, ранее мы писали, что российский певец Сергей Лазарев выступил на Дне города и Дне Металлурга в городе Выкса Нижегородской области в субботу, 16 июля. Заказчиком выступления Сергея Лазарева стал выксунский Дворец культуры имени И.И.Лепсе. Согласно данным аукциона, концерт певца обойдётся в 4,5 миллиона рублей.