Нижегородцы проголосовали за продление метро в Сормовский район и микрорайон Мещерское озеро
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Более 50% проголосовавших в опросе «Куда важнее всего развивать метро в городе», выбрали вариант «В Сормово и на Мещеру». Результаты голосования на сайте телеканала «Волга» за 30 июля 2022 года опубликовали вчера в телеграм-канале «МетроНН».
По данным опроса, процент проголосовавших за продление метро в Сормовский район и микрорайон Мещерское озеро составил – 51, 4%
Остальные голоса распределились следующим образом:
22, 1% – продлить метро в Щербинки и замкнуть кольцо;
19, 9% – до Сенной, в Печёры и Кузнечиху;
для 6, 6% проголосовавших главное – сделать быстро и недорого.
Официальный канал новых станций метро в Нижнем Новгороде «Метро НН» напоминает, что разработка проектной документации на строительство станций до центра Сормово начнется уже в этом году.
Отметим, что запланированные работы по строительству новой станции метро от «Горьковской» до Сенной уже начались.