Нижегородцы проголосовали за продление метро в Сормовский район и микрорайон Мещерское озеро Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Более 50% проголосовавших в опросе «Куда важнее всего развивать метро в городе», выбрали вариант «В Сормово и на Мещеру». Результаты голосования на сайте телеканала «Волга» за 30 июля 2022 года опубликовали вчера в телеграм-канале «МетроНН».

По данным опроса, процент проголосовавших за продление метро в Сормовский район и микрорайон Мещерское озеро составил – 51, 4%

Остальные голоса распределились следующим образом:

22, 1% – продлить метро в Щербинки и замкнуть кольцо;

19, 9% – до Сенной, в Печёры и Кузнечиху;

для 6, 6% проголосовавших главное – сделать быстро и недорого.

Официальный канал новых станций метро в Нижнем Новгороде «Метро НН» напоминает, что разработка проектной документации на строительство станций до центра Сормово начнется уже в этом году.

Отметим, что запланированные работы по строительству новой станции метро от «Горьковской» до Сенной уже начались.