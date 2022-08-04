Сквер на улице Марата в Нижнем Новгороде открылся после благоустройства ФОТО: из телеграм-канала мэра Юрия Шалабаева

Сквер на улице Марата в Канавинском районе Нижнего Новгорода открылся после благоустройства. Своими эмоциями после проверки обновленного сквера поделились губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих телеграм-каналах.

– Прекрасно помню это место в состоянии «до». Заброшенное, «уставшее» и как будто никому не нужное. Хотя для отдыха и прогулок место отличное – рядом Ока, планетарий, цирк, – рассказал Глеб Никитин.

Преобразившийся сквер проверку прошел: заброшенные улочки, которые раньше украшали лишь опавшие листья по осени, теперь благоустроены в современном стиле, совмещающем удобство и красоту. Для детей сделали новую игровую площадку, а взрослые радуются обновленным местам для прогулок и отдыха. И локации для фото стали только прекраснее.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также выразил восхищение обновленным сквером и поделился фотографиями «до» и «после» благоустройства.

Сквер на улице Марата в Нижнем Новгороде до благоустройства ФОТО: из телеграм-канала мэра Юрия Шалабаева

Жители сами выбрали для благоустройства сквер на улице Марата во время голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который проходил в 2021 году.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что мнения жителей района учитывали при проектировании. В планах на 2023 год – начало благоустройства площади около планетария.

– Все должно быть в едином стиле, – уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.