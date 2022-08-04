В лагере «Город спорта» в 2022 году отдохнут около 900 детей

2 августа глава города Дзержинска Иван Носков с рабочим визитом посетил детский оздоровительный лагерь «Город спорта», где сейчас подходит к концу третья смена отдыха детей. Глава города проверил, как организована работа лагеря и размещение детей на летних дачах и в корпусах.

По словам руководителя МАУ СШОР «Город спорта» Ники Папава, в 2022 году в «Городе спорта» отдохнут 874 ребенка в возрасте от 6,5 до 15 лет. При этом 628 путевок было приобретено по программе детского кэшбека.

«В 2022 году в нашем лагере четыре смены: гражданско-патриотическая, художественно-эстетическая, историко-краеведческая и естественнонаучная. И в каждой из них у нас проходит большое количество спортивных мероприятий: зарядка по утрам, открытие малых Олимпийских игр, соревнования, эстафеты. Ребята участвуют в квизах и квестах, которые проводят вожатые, мастерят подарки родителям и себе на память о лагере, ходят на песенные вечера, дискотеки – в общем, расписана буквально каждая минута отдыха наших детей. Лагерь востребован, и, безусловно, мы планируем его развивать», – сказал Ника Папава.

Также ребята, отдыхающие лагере, стали участниками Всероссийского летнего исследовательского марафона «Краефест» и проекта «Всероссийская школьная летопись», в рамках которого они пишут общую книгу лагеря. Глава города Иван Носков посетил одно из спортивных мероприятий и подарил его участникам карты-раскраски «Дзержинск от А до Я», а также осмотрел общее состояние территории учреждения.

«”Город спорта” – муниципальный детский лагерь, ежегодно летом здесь отдыхают почти 1000 детей, большая часть из которых – спортсмены. У лагеря хорошее расположение, давние традиции и большой опыт работы с детьми, но вот сама территория при всей ее ухоженности пока оставляет желать лучшего. Необходимо постепенно приводить ее в порядок. Убедился, что работа в этом направлении уже началась – заменили ограждение, установили видеонаблюдение. Также необходимо снести все неиспользуемые строения и максимально задействовать под спортивные объекты свободные площадки. В итоге мы должны получить современный детский спортивный лагерь, где будет интересно ребятам разного возраста», – сказал глава города Иван Носков.

628 путевок было приобретено по программе детского кэшбека

Основные ремонтные работы в лагере в 2022 году связаны с заменой ограждения со стороны Желнинского шоссе. Из городского бюджета на эти цели было выделено 5,3 млн рублей. Также, по словам руководителя МАУ СШОР «Город спорта» Ники Папава, до начала работы в детском оздоровительном лагере была заменена охранная и пожарная сигнализации, отремонтированы крыши нескольких дач и столовой.

Напомним, летом 2022 года в Дзержинске работают два детских оздоровительных лагеря – «Город спорта», работающий в 4 смены, и «Космос» ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», где организовано 3 смены по 21 день. Всего в двух лагерях этим летом отдыхает более 1500 детей. В 4-й смене в лагере «Город спорта» также смогут отдохнуть дети из ДНР и ЛНР. Завершат свою работу лагеря в конце августа.