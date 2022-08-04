«ЛУКОЙЛ» поддержал турнир по самбо.

3 августа 2022 года в Международной Олимпийской Академии Спорта города Кстово стартовал VI Международный турнир по самбо «Мемориал заслуженного тренера СССР Михаила Бурдикова». Компания «ЛУКОЙЛ» традиционно поддерживает эти соревнования.

В течение двух дней сильнейшие спортсмены из России и ближнего зарубежья борются за четырнадцать комплектов наград в женском и мужском самбо.

"Компания "ЛУКОЙЛ" является партнером турнира «Мемориал Бурдикова» уже не первый год. Поддержка спорта и здорового образа жизни – важнейшее направление социальной политики ПАО «ЛУКОЙЛ». Тем более, для кстовчан самбо – родной вид спорта, а Михаил Бурдиков – один из его основоположников в Нижегородской области", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.