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Новости компаний4 августа 2022 7:24

«ЛУКОЙЛ» поддержал турнир по самбо

«ЛУКОЙЛ» поддержал турнир по самбо.

«ЛУКОЙЛ» поддержал турнир по самбо.

3 августа 2022 года в Международной Олимпийской Академии Спорта города Кстово стартовал VI Международный турнир по самбо «Мемориал заслуженного тренера СССР Михаила Бурдикова». Компания «ЛУКОЙЛ» традиционно поддерживает эти соревнования.

В течение двух дней сильнейшие спортсмены из России и ближнего зарубежья борются за четырнадцать комплектов наград в женском и мужском самбо.

"Компания "ЛУКОЙЛ" является партнером турнира «Мемориал Бурдикова» уже не первый год. Поддержка спорта и здорового образа жизни – важнейшее направление социальной политики ПАО «ЛУКОЙЛ». Тем более, для кстовчан самбо – родной вид спорта, а Михаил Бурдиков – один из его основоположников в Нижегородской области", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.