Новая маршрутная сеть в Нижнем Новгороде будет работать в тестовом режиме до 1 января

Новая маршрутная сеть в Нижнем Новгороде вплоть до 1 января будет работать в тестовом режиме. За эти четыре месяцы нижегородцы смогут оценить новую схему и высказать замечания о ее работе. Об этом заявили разработчики схемы во время встречи с жителями Московского района.

- С 23 августа в маршрутках начнут действовать льготные проездные. Таким образом, у льготников появится выбор, на чем им удобнее ехать. Также в августе на маршрутах коммерческих перевозчиков начнут работать пересадочные тарифы, - рассказал глава ГКУ «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.

По его словам, во время тестового режима разработчики будут собирать и анализировать обратную реакцию нижегородцев и в случае необходимости вносить корректировки.