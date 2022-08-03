ВТБ откроет в Самаре сервисный центр на 1300 рабочих мест

ВТБ планирует до конца года открыть в Самаре сервисный центр на 1300 высокотехнологичных рабочих мест. На площадке разместится один из крупнейших контактных центров банка, который сможет принимать около четверти обращений клиентов со всей России. Об этом в ходе встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Сервисный центр ВТБ в Самаре станет одним из крупнейших в России и займет площадь свыше 11 тысяч кв. метров. Банк намерен привлечь для работы специалистов поддержки и контроля и розничного бизнеса – финансового, административного, аудиторского и т.д.

Наибольшую долю рабочих мест займет контакт-центр банка. Уже сейчас его штат превышает 200 человек, а в перспективе планируется расширить его до 750 сотрудников, которые будут обрабатывать более 700 тысяч звонков и чатов в месяц. Специалисты горячей линии консультируют клиентов по телефону и в чате мобильного приложения, оказывают помощь в решении финансовых вопросов, а также занимаются продажей банковских продуктов.

«Это 1300 новых рабочих мест, за что отдельная благодарность руководству банка. Мы предполагаем, что уже до конца года основное количество специалистов будет принято на работу. Это очень серьезный вклад в работе по созданию новых рабочих мест. В этот особый период – это тем более важно для нашего региона», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«ВТБ активно расширяет сеть своих сервисных центров, выводя наиболее востребованные функции в регионы. Подобные площадки уже открыты в Чебоксарах, Воронеже, Оренбурге и Барнауле, где мы обслуживаем клиентов со всей страны. Офис в Самаре позволит повысить уровень поддержки пользователей, которые обращаются к нам из разных часовых поясов. В его работе будет задействовано свыше 1300 сотрудников, треть из которых – новые специалисты контактного центра. Это положительно скажется на реализации социальной политики Самарского региона – одного из лидеров по числу высококлассных специалистов. При этом мы готовы рассматривать не только кандидатов с опытом, но и выпускников вузов, а также студентов последних курсов», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В сервисном центре помимо высокотехнологичных рабочих мест для сотрудников оборудованы зоны тихого и активного отдыха, кафетерии, учебные классы, современные переговорные комнаты со встроенными мультимедийными системами.

Новое подразделение станет для ВТБ второй крупной площадкой в Самаре, где работают сотрудники, обслуживающие клиентов на всей территории России. В 2017 году банк открыл сервисный центр для IT-специалистов, в котором сегодня работают почти 670 человек.