Студент Мининского вышел в финал VII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ

Михаил Осипов, выпускник магистратуры “Международное страноведение и туризм” Мининского университета, вышел в финал всероссийского конкурса научно-исследовательских работ с проектом «Применение ландшафтной дифференциации для целей территориального планирования городского округа Сокольский».

Из 2500 студентов, подавших в этом году заявки на участие в конкурсе, в финал вышли 345 человек, в том числе и студент Мининского университета.

Проект Михаила направлен на то, чтобы рационально использовать территорию городского округа Сокольский, сохранить зоны отдыха для местных жителей и решить проблему браконьерства.

- Поздравляю Михаила с прохождением в финал. Рад, что проект нашего студента направлен на преобразование территории Нижегородской области, - отметил ректор Мининского Виктор Сдобняков. - Еще Сент-Экзюпери говорил о том, что “привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету”. Преобразования нужно начинать со своей малой родины, выходя в дальнейшем на региональный и федеральный уровни, обязательно делясь удачными практиками и методиками.

Финальной площадкой для защиты проектов станет Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука молодых» в Новосибирске. Участники представят свои работы экспертам, а также смогут пообщаться с великими учеными в неформальной обстановке.

Форум - это ежегодное мероприятие Минобрнауки России, которое проводится в разных регионах страны. Его цель - воспитание нового поколения ученых и развитие у молодежи интереса к науке, технологиям и инновациям.

Напомним, ранее студентка 2 курса магистратуры Мининского университета Екатерина Пономарева стала финалисткой Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования».