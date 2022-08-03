Сергей Крутов стал исполняющим обязанности главы Нижегородского района

Сергей Крутов стал исполняющим обязанности главы администрации Нижегородского района. Эту информацию «КП-Нижний Новгород» подтвердили в администрации Нижнего Новгорода.

- Илья Лагутин ушел с занимаемой должности по собственному желанию, - заявили в администрации. - Сейчас обязанности главы администрации Нижегородского района исполняет первый замглавы районной администрации Сергей Крутов.

Напомним, ранее мы писали, что Илья Лагутин покидает должность главы Нижегородского района Нижнего Новгорода.

– С уверенностью могу сказать, что с октября 2020 года, когда я пришёл в Нижегородский район, была проведена колоссальная работа, – заявил Илья Лагутин. – В первую очередь – это, конечно, подготовка к 800-летию нашего города.

Он напомнил, что администрация Нижегородского района навела порядок на подведомственной территории к долгожданному празднику. За свою работу команда района получила положительную оценку от самых "высоких" гостей города, а также от его жителей.