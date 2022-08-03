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Общество3 августа 2022 14:42

Вадим Булавинов раскритиковал ремонт дороги на Нижневолжской набережной

Завершение работ было запланировано на 31 августа
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Вадим Булавинов раскритиковал ремонт дороги на Нижневолжской набережной.

Вадим Булавинов раскритиковал ремонт дороги на Нижневолжской набережной.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов назвал халтурой почти выполненный ремонт дороги на Нижневолжской набережной. Об этом он заявил на своей странице в соцсети.

– Полный шок. Три месяца ковыряют асфальт Нижне-Волжской набережной. Пробки все лето. На участках после ремонта люки уже провалились, – написал Вадим Булавинов.А мраморный бордюр, по его мнению, стоит уж очень больших денег.

Жители города в комментариях под словами бывшего мэра призвали Вадима Булавинова вернуться в Нижний Новгород и взять руководство городом на себя.

Дорожно-строительное предприятие Рубикон, которое сейчас занимается ремонтом асфальта на Нижне-Волжской набережной, по мнению Вадима Булавинова, при руководстве Юрия Зуйкова было лучшим среди дорожников.

Напомним, ранее первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин говорил о том, что подрядчик дает гарантию на новое покрытие, которая составит пять лет.