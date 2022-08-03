Вадим Булавинов раскритиковал ремонт дороги на Нижневолжской набережной. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов назвал халтурой почти выполненный ремонт дороги на Нижневолжской набережной. Об этом он заявил на своей странице в соцсети.

– Полный шок. Три месяца ковыряют асфальт Нижне-Волжской набережной. Пробки все лето. На участках после ремонта люки уже провалились, – написал Вадим Булавинов.А мраморный бордюр, по его мнению, стоит уж очень больших денег.

Жители города в комментариях под словами бывшего мэра призвали Вадима Булавинова вернуться в Нижний Новгород и взять руководство городом на себя.

Дорожно-строительное предприятие Рубикон, которое сейчас занимается ремонтом асфальта на Нижне-Волжской набережной, по мнению Вадима Булавинова, при руководстве Юрия Зуйкова было лучшим среди дорожников.

Напомним, ранее первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин говорил о том, что подрядчик дает гарантию на новое покрытие, которая составит пять лет.