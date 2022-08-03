Сотрудники Мининского университета вошли в топ-200 экспертов федерального проекта “Твой ход”

В топ-200 экспертов второго сезона Всероссийского конкурса для студентов “Твой ход” вошли четыре сотрудника Мининского университета. “Твой ход” - федеральный конкурс, который создан при поддержке Минобрнауки и Минпросвещения РФ, а его организаторами являются Росмолодежь и АНО “Россия- страна возможностей”.

Благодаря конкурсу “Твой ход” одиннадцатиклассники, студенты бакалавриата и 1 курса магистратуры, выпускного курса СПО могут выиграть грант в 1 миллион рублей на реализацию своего проекта. Эти деньги можно потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Кроме того, участие в проекте “Твой ход” позволит студентам сформировать команды единомышленников, найти поддержку своих инициатив в лице партнеров и работодателей, сформировать кейс идей для начала своего проектного пути, а также расширить свой кругозор и спектр возможностей. Эксперты, в том числе сотрудники Мининского университета будут оценивать проекты и давать обратную связь участникам.

- Проектная деятельность - один из образовательных трендов в современном мире, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Через проект меняется наша повседневная жизнь, развивается инфраструктура, реализуются отвечающие сегодняшнему дню инициативы. Команда нашего вуза ведет активную проектную деятельность, но при этом не перестает постоянно учиться, и я рад, что опыт наших сотрудников был высоко оценен организаторами Всероссийского конкурса “Твой ход”.

Напомним, в первом сезоне федерального проекта “Твой ход” двое студентов Мининского университета стали победителями и получили гранты в размере 1 млн рублей.