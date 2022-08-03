Мининский университет станет участником Всероссийского студенческого выпускного

10 июля состоится Всероссийский студенческий выпускной, к которому присоединится и выпускники Мининский университет. В празднике в рамках онлайн-марафона примут участие десятки тысяч выпускников российских учебных заведений. А организовано мероприятие Минобрнауки России совместно с Росмолодежью и Российским обществом «Знание».

Как отметил ректор Мининского Виктор Сдобняков, выпускники проделали большую работу, сформировали багаж знаний и готовы идти вперед к новым свершениям. Но, главное, ребята научились самостоятельно ставить задачи и самостоятельно их достигать - это, пожалуй, самый главный навык в современном мире.

В студиях Российского общества «Знание» от Владивостока до Москвы, а также на медиа-площадках десятков вузов, ректоры и деканы скажут напутственные слова и поздравят ребят.

Выпускников ждут творческие номера и ток-шоу, подведение итогов конкурсов и награждение победителей, а иностранные выпускники российских вузов поделятся своими самыми яркими моментами студенческой жизни.

Начало трансляции в 10:00 (МСК) в группе Российского общества «Знание». Присоединяйтесь!

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