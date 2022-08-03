В Мининском наградили победителей конкурса короткометражных фильмов на тему «Бережливые технологии»

Всероссийский конкурс «Лучшее кино про бережливую личность» завершен. В нем приняли участие 63 работы, а призеров наградили в Мининском университете. Одним из них стала команда нижегородской киношколы-студии «Кинотел» Дома детского творчества им. В.П. Чкалова, которую возглавляет Александром Башарин - педагог дополнительного образования.

- Наш университет активно поддерживает идею бережливого подхода, - отметил ректор Виктор Сдобняков. - Совместно с Госкорпорацией “Росатом” мы разработали и реализуем проект «Сквозной поток формирования бережливой личности педагога». Радостно видеть, что идеи начинают тиражироваться и в кино. Хочется отметить удачный формат конкурса, современное поколение обладает клиповым мышлением, и донести ценности через кинематограф, а в особенности через кинопедагогику, представляется наиболее эффективным.

Серебряным призером в номинации «Бережливый ребенок» стал педагог дополнительного образования, руководитель объединения «ТВ-6» средней общеобразовательной школы № 6 им. К. Минина города Балахна Мария Курицына. Дипломом за 3 место в той же номинации получила музыкальный руководитель детского сада № 45 г. Н. Новгород Екатерина Саламатова.

- У нас в этом году возникло новое направление - “Бережливое сознание”. Ваши видеоролики произвели большое впечатление и показали, что вы уже понимаете, куда двигаться, а значит, станете некими экспертами в этой области. Хотелось бы предложить вам продолжить сотрудничество под флагом “Бережливое сознание”, - добавил руководитель объединенного проектного офиса ГК "Росатом" от Правительства Нижегородской области Алексей Мещеряков.

Работы участников оценивали кинематографисты, педагоги, журналисты. Конкурс проводился при поддержке Министерства просвещения РФ.