Студентка Мининского университета победила во Всероссийском конкурсе «Флагманы образования»

Завершились соревнования Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты». Среди 35 студентов - победителей конкурса есть и студентка 2 курса магистратуры «Психолого-педагогическое сопровождение развития детской индивидуальности» Мининского университета Екатерина Пономарева.

Участниками конкурса, который проходил в три этапа, стали почти 27 тысяч студентов из 84 субъектов Российской Федерации. В первом туре необходимо было дистанционно пройти тестирование, а по его итогам из каждого федерального округа были отобраны по 100 конкурсантов для участия в полуфиналах. Финал конкурса состоялся в Санкт-Петербурге на площадке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

- К финальным конкурсным испытаниям были допущены 150 участников, и среди них наша студентка, это уже серьезный результат, - прокомментировал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Конечно, в первую очередь победа зависит от желания и инициативы обучающихся, но и наши педагоги и наставники стараются максимально поддерживать идеи ребят, помогают на уровне методического сопровождения. Я от всей души поздравляю Екатерину с победой в конкурсе профессионального мастерства и желаю успехов в дальнейшей работе.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова поздравила Екатерину с победой и отметила:

- На своем опыте знаю, как меняет жизнь, какие перспективы для развития открывает участие в образовательных и конкурсных проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». У Екатерины большое профессиональное будущее и очень приятно, что оно связано с системой образования. Нам нужны активные молодые кадры со свежими идеями и современными подходами. Направление, на котором обучается наша победительница – «Психолого-педагогическое сопровождение развития детской индивидуальности», очень актуально и очень востребовано. Екатерина, ждем вас в наших образовательных организациях!.

В финальном этапе конкурса каждый участник самостоятельно разрабатывал образовательное событие и принимал участие в конференции «Школа будущего», где надо было спроектировать и провести воспитательное мероприятие для питерских школьников уже в составе команды.

- На протяжении всех испытаний за нами наблюдали эксперты - представители региональных вузов и победители конкурсов, организованных платформой «Россия – страна возможностей», - рассказала Екатерина. - Оценивались все навыки - как профессиональные, так и личностные компетенции. Нам нужно было быстро переключаться, эффективно встраиваться в работу команды или организовать ее. И это крайне полезный опыт - ежедневно нам приходится решать множество задач, находя оптимальные способы и инструменты. В полуфинале в целом я чувствовала себя довольно уверенно. Стоять среди победителей было для меня почетно.

Конкурс “Флагманы образования. Студенты” входит в перечень всероссийских конкурсов профессионального мастерства, к которому также относятся «Флагманы образования. Школа», «Флагманы дополнительного образования» и «Флагманы образования. Муниципалитет». Профессиональные конкурсы направлены на выявление инициативных и талантливых студентов вузов, колледжей, их развитие и поддержку. Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты» является проектом Минпросвещения России и президентской платформы «Россия – страна возможностей».