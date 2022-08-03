Могильник финно-угров и стоянку первобытных людей обнаружили под Выксой

Сразу две важных находки зафиксировали археологи Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) совместно с институтом археологии РАН во время раскопок под Выксой. Об этом сообщил корреспондент «КП-Нижний Новгород», побывавший на месте раскопок.

По словам археологов, при изучении открытого в 40-е годы прошлого века могильника финно-угорского племени мурома специалисты стали находить множество предметов, относящихся к V -IV векам до н.э. - кремневые наконечники стрел, ножи, скребки и многое другое.

- Каких-то конструкций, которые бы говорили о хозяйственной деятельности человека в это время мы не обнаружили. Пока мы можем говорить про то, что это была кратковременная сезонная стоянка. Человек строил легкие наземные жилища и изготавливал для своих нужд каменные орудия. Ассортимент этих орудий очень внушительный, специализированный для разных операций — резания, скобления и так далее, - рассказала старший научный сотрудник НГИАМЗ Анастасия Швецова.

Могильник IХ-X веков ранее был потревожен черными копателями. По этой причине археологи потеряли много полезной информации, однако им удалось подтвердить некоторые уже известные данные о погребениях и собрать много материала для анализа.

Как заметил генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов, в 1962 году эту территорию уже исследовал археолог Виталий Черников. Современные технологии же позволяют проводить исследования на качественно новом уровне. Например, создается 3D модель захоронений, а почва внутри горшков и кости отправляются на анализ, который позволяет узнать, сколько лет было каждому из погребенных, что они хранили в глиняных горшках, готовили ли в тех емкостях, с которыми их захоронили и многое другое.

Более подробно о находках читайте в специальном материале «Комсомолки».