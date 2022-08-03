ЖК «Университетский» достроили в Нижнем Новгороде

Региональная дирекция по строительству завершила строительство ЖК «Университетский» на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. В настоящее время региональное министерство строительства уже выдало разрешение на ввод объекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Здесь использовался региональный механизм достройки проблемного дома: новому застройщику был предоставлен земельный участок, стоимость которого компенсирует затраты на достройку. Важно, что освоение участка он сможет начать только после того, как будут восстановлены права обманутых дольщиков, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, этот же механизм был задействован при достройке проблемного дома на Деловой и ЖК «Пражский квартал» на Большой Печерской.

Напомним, предыдущий застройщик прекратил работы на ЖК «Университетский» в начале 2017 года. На тот момент готовность дома составляла менее 1% - были частично забиты сваи в свайном поле.