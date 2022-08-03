Запрет на полеты из Нижнего Новгорода на юг России продлили до 11 августа

Запрет на полеты из Нижнего Новгорода в южные регионы России продлили до 11 августа. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

В соответствии с распоряжением, с конца февраля запрещены полеты в аэропорты Белгорода, Курска, Краснодара, Воронежа, Анапы, Липецка, Ростова-на-Дону и ряда других регионов. В связи с этим нижегородцев просят выбирать альтернативные пути. В частности, можно воспользоваться железнодорожным транспортом или воспользоваться аэропортами в других российских городах. Все остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме.

Напомним, ранее мы писали, что пассажиропоток Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалов снизился на 17,4% меньше по сравнению с мартом прошлого года. Так, по результатам работы аэропорта за март 2022 года пассажиропоток составил 58,4 тысячи человек, когда в это же время в прошлом году было обслужено 70,8 тысячи человек.