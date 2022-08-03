Как не попасть в список должников за электроэнергию?

Хотите воздержаться от лишних трат и избежать образования задолженности за электроэнергию? Тогда запомните несколько простых правил:

1. Оплачивайте счета за потребленный энергоресурс вовремя. По закону оплату необходимо вносить ежемесячно до 10 числа в полном объеме. А если этого не сделать, то в середине месяца вы рискуете получить на почту уведомление о наличии долга. В случае дальнейшего роста задолженности возможно наступление последствий в виде ее принудительного взыскания с учетом судебных издержек и штрафных санкций, а также ограничения энергоснабжения.

2. Ежемесячно передавайте показания счетчика до 25 числа. Данные прибора учета необходимо передавать, даже если они не меняются. Когда показания не поступают, то начисления первые три месяца производятся исходя из среднемесячного потребления, а потом – по нормативу. Таким образом, даже при нулевом потреблении, может образоваться долг. Чтобы его избежать, достаточно сообщать гарантирующему поставщику одни и те же неизменные показания.

3. Оплачивайте электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды. Клиентам, проживающим в многоквартирных домах с непосредственной формой управления (в которых не выбрана управляющая компания и не организовано ТСЖ), в квитанции выставляется как сумма за индивидуальное потребление, так и за общедомовые нужды. Игнорируя оплату за ОДН, вы рискуете накопить долг, который может привести к неприятным последствиям.

4. Переоформите лицевой счет на нового собственника после продажи или покупки недвижимости. О смене владельца квартиры или частного дома необходимо сообщать в «ТНС энерго НН» - это позволит избежать чужих долгов за электроэнергию.

Соблюдайте эти простые правила, и вы не окажитесь в списке должников за энергоресурс.

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