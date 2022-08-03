91 новый случай коронавируса выявлен в Нижегородской области за сутки

За последние сутки в Нижегородской области выявлен 91 новый случай коронавируса. При этом в больницу попали 15 человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф

- Нижегородская область остается на пятом месте в стране по уровню заболеваемости, - говорится в сообщении. – Лидерами рейтинга остаются Москва (5720), Санкт-Петербург (1781) и Московская область (906).

В Нижегородской области за последние сутки были госпитализированы 15 человек. При этом полностью выздоровели после коронавируса 70 человек. А вот смертельных случаев за эти сутки не зафиксировано.

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что новая волна коронавируса ожидается в регионе в августе. Она может быть связана с распространением нового штамма коронавируса «Кентавр».