В Арзамасе построили ливневую канализацию

В историческом центре Арзамаса завершено строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Арзамаса.

- Теперь на инженерных сетях будут проводиться гидравлические испытания. Сразу после их завершения они будут запущены в штатном режиме, - говорится в сообщении.

По данным администрации, строительство ливневок идет в рамках реализации проекта по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

- Сейчас полностью выполнена прокладка сетей, установка канализационных и дождеприемных колодцев, - заявил руководитель проекта ООО «Ремстрой» Алексей Мальцев. - Для правильной работы всей системы ливневой канализации необходимы гидравлические испытания. В завершении будет проведена отладка и благоустройство участка дорог на месте строительства.

Как сообщили в администрации, новая ливневка была построена на улицах Коммунистов, Советская, Урицкого, Гостиный ряд, Ленина, Ступина, Красной Милиции, Владимирского и площади Соборной. Ее общая протяженность составила почти 6 километров. Также в рамках этого проекта были установлены 131 канализационный и 122 дождеприемных колодца. Общая стоимость строительства составляет 276 миллионов рублей.