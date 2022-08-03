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Общество3 августа 2022 6:57

Свет и воду отключат в трех районах Нижнего Новгорода 3 августа

Отключение произойдет в Автозаводском, Канавинском и Московском районах
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Отключение воды в Нижнем Новгороде 3 августа

Отключение воды в Нижнем Новгороде 3 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дома в трех районах в Нижнем Новгороде останутся без света и воды 3 августа 2022 года. Об этом сообщает городское управление ГОЧС.

Свет отключат с 9.00 до 16.00 в трех домах в Автозаводском районе –д.10 по ул.Бурденко; д.17 по ул.Дьяконова; д.3а по ул.Львовская.

Горячей воды не будет с 9.00 до 14.00 в двух домах Канавинского района – д.26,28 по ул.Совнаркомовская.

Холодную воду отключат с 9.00 до 10.00 в трех домах Московского района –д.9 по ул.Черняховского, д.27 по ул. Циолковского; д.10 по ул. Ярошенко.

Управление ГОЧС города Нижний Новгород сообщает, что данные отключения связаны с проведением плановых работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.