Свет и воду отключат в трех районах Нижнего Новгорода 3 августа

Отключение воды в Нижнем Новгороде 3 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дома в трех районах в Нижнем Новгороде останутся без света и воды 3 августа 2022 года. Об этом сообщает городское управление ГОЧС.

Свет отключат с 9.00 до 16.00 в трех домах в Автозаводском районе –д.10 по ул.Бурденко; д.17 по ул.Дьяконова; д.3а по ул.Львовская.

Горячей воды не будет с 9.00 до 14.00 в двух домах Канавинского района – д.26,28 по ул.Совнаркомовская.

Холодную воду отключат с 9.00 до 10.00 в трех домах Московского района –д.9 по ул.Черняховского, д.27 по ул. Циолковского; д.10 по ул. Ярошенко.

Управление ГОЧС города Нижний Новгород сообщает, что данные отключения связаны с проведением плановых работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.