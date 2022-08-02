Илья Лагутин уходит с поста главы Нижегородского района

Илья Лагутин покидает должность главы Нижегородского района Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил сегодня, 2 августа, в своём Telegram-канале.

– С уверенностью могу сказать, что с октября 2020 года, когда я пришёл в Нижегородский район, была проведена колоссальная работа, – заявил Илья Лагутин. – В первую очередь – это, конечно, подготовка к 800-летию нашего города.

Он напомнил, что администрация Нижегородского района навела порядок на подведомственной территории к долгожданному празднику. За свою работу команда района получила положительную оценку от самых "высоких" гостей города, а также от его жителей.

– Благодарю Глеба Сергеевича и Юрия Владимировича, а также команду администрации города и, конечно, Нижегородского района за оказанное доверие, совместную работу, поддержку, бессонные дни и ночи, которые мы проводили на улицах Нижегородского района. Правда, это того стоило! – добавил Илья Лагутин.

И подчеркнул, что за короткий срок его пребывания в должности главы района удалось создать не только современное туристическое пространство, но и комфортную городскую среду для жителей Нижегородского района. По словам Лагутина, сейчас в работе находится свыше 150 объектов, а развитие и содержание района продолжаются на системной основе.

– Уверен, что "дальше – больше"! – резюмировал он.