283,5 га у деревни Ольгино выделили под жилую застройку в Нижнем Новгороде

283,5 гектара в районе деревни Ольгино в Приокском районе Нижнего Новгорода выделили под застройку жилыми многоквартирными домами в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Об этом свидетельствует постановление Правительства Нижегородской области, подписанное губернатором Глебом Никитиным 29 июля. Вчера, 1 августа, оно было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо жилых домов высотой до 30 этажей, на указанной территории построят школы, детские сады, поликлинику, парк и не только.

Заказчиком застройки выступает АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству". Проект должен быть реализован в течение следующих десяти лет с момента принятия постановления.