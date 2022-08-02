Температура воздуха в Нижегородской области превысит норму в августе-2022

Температура воздуха в Нижегородской области превысит показатели многолетних значений в августе 2022 года. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни, вплоть до 10 августа, температура воздуха в регионе превысит норму на 2-3 градуса. Она составит порядка 20-22 градусов тепла при норме в 17-20 градусов для первой трети августа.

К слову, сегодня, 2 августа, столбики термометра в приволжской столице перешагнули отметку в +25 градусов. Небо было ясным.

Напомним, ранее мы рассказывали, что удушающая жара накроет Нижний Новгород 1-5 августа. Осадков в эти дни не ожидается.

А также в августе нижегородцы могут наблюдать Звездопад Персеиды.