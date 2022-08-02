Надпись с ошибкой исправят в метро Нижнего Новгорода 3 августа

Надпись с ошибкой на входе одной из станций нижегородского метрополитена исправят завтра, 3 августа. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородское метро".

Напомним, ранее мы рассказывали, что жители города заметили ошибку на вывеске над входом в метро. А именно в самой надписи "Нижегородский метрополитен".

На первый взгляд всё выглядит правильно, ошибку заметить сходу не так-то просто. Особенно пробегая мимо, торопясь на поезд. Но при внимательном прочтении можно увидеть, что последняя буква "И" в слове "НижегородскИй" повёрнута не в ту сторону, отчего образуется латинская буква "N".

Как давно надпись с ошибкой висит над входом на станцию – пока не известно. В комментариях пользователь Николай Ш. утверждает, что это станция "Автозаводская" – вход со стороны Северной проходной ГАЗ.