В Дзержинске стартовало благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». ФОТО: администрация Дзержинска

В 2022 году в Дзержинске проводится благоустройство 36 дворовых территорий, в том числе впервые – 5 дворов в поселке. Работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Во дворах города по ул. Суворова, Студенческой и пр. Дзержинского благоустройство выполнено на 95%. В ближайшее время будут установлены скамейки, световые опоры и благоустроен газон. Ремонт асфальтового покрытия начали в восьми дворах квартала между улицами Ватутина и Народной. Здесь жители, кроме стандартного благоустройства, договорились выделить несколько небольших парковочных зон, пользоваться которыми смогут автомобилисты соседних домов внутри квартала.

«Мы продолжаем работу по созданию привлекательного облика нашего города и его поселков. Это невозможно без участия жителей, заинтересованности управляющих компаний и депутатского корпуса, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Никто, кроме жителей, не решит, какие им нужны лавочки, урны, детские площадки и где их устанавливать. Не оставайтесь равнодушными, контролируйте благоустройство своего двора на всех этапах и не стесняйтесь корректировать и вместе с управляющей компанией дополнять проекты благоустройства. Жители должны получить у себя во дворе то благоустройство, которое сами хотят».

В 5 дворах многоквартирных домов в поселке Пыра на улицах Чкалова и Свердлова завершаются работы по благоустройству: заасфальтированы проезды и тротуары, установлены бордюры. По просьбам жителей у подъездов поставили новые скамейки, на домах закрепили энергосберегающие светодиодные светильники. Жители и представители управляющей компании контролируют благоустройство и в скором времени приступят к приемке выполненных работ.

«Я живу в доме по улице Свердлова с 1980 года – с момента его постройки. Тогда же здесь был положен асфальт, и больше его с тех пор ни разу не ремонтировали. Благодаря программе у нас теперь хорошая дорога, стало чище, аккуратнее во дворе. Палисадник от проезда раньше отделяли закопанные старые шины, их наконец убрали и поставили каменный бордюр. Мы надеемся, что выкопанные шины, сложенные рабочими во дворе, скоро увезут на свалку», – поделилась жительница дома № 4 по улице Свердлова Талина Суслова.

По поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова по адресу Попова, 30, помимо начавшегося благоустройства дворовой территории, дополнительно будет отремонтирован прилегающий к ней тротуар. Также уже началось благоустройство во дворах домов №№ 30, 30а по улице Октябрьской и № 36 по улице Попова. Всего в Дзержинске на данный момент работы по благоустройству активно ведутся в 18 дворах.

Напомним, в Дзержинске на ремонт 36 дворовых территорий, запланированных на текущий год по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», на условиях софинансирования выделено 69,7 миллионов рублей.