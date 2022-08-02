Центр Нижнего Новгорода перекроют 14 августа из-за киносъёмок

Центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют в воскресенье, 14 августа, из-за съёмок кино. Об этом свидетельствует постановление, размещённое на официальном сайте городской администрации. Документ подписан мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым.

Так, с 07:00 до 09:00 14 августа движение транспорта будет приостановлено по Зеленскому съезду (труба Зеленского съезда).

С 09:00 до 11:00 14 августа будут перекрыты переулок Нагорный и улица Рождественская (от улицы Широкой до переулка Вахитова). Парковаться на указанных участках в том числе будет временно запрещено.

С 16:00 до 18:00 14 августа проезд будет запрещён на набережной Федоровского, как и парковка автомобилей.

Объехать все перекрытые участки можно будет по прилегающим улицам.

Съёмки какого фильма или сериала будут происходить в Нижнем Новгороде на этот раз – не сообщается. Указано, что вести их будет компания ООО "Старт Продакшн" – это московская компания, которая производит кино и телевизионные программы.