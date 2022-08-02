Двое 16-летних подростков, пропавших в Навашине, найдены живыми

Подростки найдены. ФОТО: Поисково-спасательная группа "Рысь"

16-летние подростки, одновременно пропавшие 29 июля в Навашине Нижегородской области, нашлись живыми. Где всё это время находились ребята, не уточняется. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

– Найдены! Живы! Всем спасибо за помощь и быстрое реагирование! – написали поисковики на своей странице ВКонтакте.

Напомним, что девочка ушла из дома на улице Калинина в десять утра и домой не вернулась, при схожих обстоятельствах тем же утром пропал её сверстник. При себе у обоих имелись ноутбуки, телефоны и паспорта. Подростки также были одеты в удобную одежду и из дома прихватили с собой рюкзаки. Вероятно, что ребята были знакомы и вместе решили уйти из дома.

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