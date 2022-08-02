Фестиваль "Семья Нижегородская" пройдёт в Нижнем Новгороде 5-11 августа

Фестиваль "Семья Нижегородская" пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 по 11 августа. Его идея в сохранении семейных ценностей и укреплении межпоколенческих связей. Фестиваль станет единой площадкой, где организации, занимающиеся проблематикой и развитием института семьи, смогут обсудить свои проекты. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства, напомнив, что фестиваль проходит с 2015 года.

В его программе мастер-классы, консультации, семинары для родителей, детей и представителей старшего поколения. Ежедневно фестиваль будет начинаться с зарядки в 10:30 – участвовать в ней могут все желающие. Тренеры научат нижегородцев, как делать зарядку быстро и легко в удобное время и каждый день.

Все семь дней фестиваля – тематические:

- 5 августа – "Наше будущее". В 11:10-11:30 пройдёт торжественное открытие фестиваля и чествование многодетных семей и семей с новорождёнными;

- 6 августа – "Активный гражданин". Участники узнают, как менять окружающую жизнь своими руками. С 12:30 до 13:00 родителям и детям предложат поучаствовать в разнообразных волонтёрских проектах, в том числе в акции "Полезные дела вместе с семьёй!";

- 7 августа – "Семья 21 века". События этого дня объединят разные поколения семьи. В 14:00 психолог проведёт мастерскую "Семейные кризисы как возможности";

- 8 августа – "Опыт и мудрость". С 10:00 до 18:00 специалисты управления социальной защиты населения г. Арзамаса проведут серию мастер-классов "Школа ухода за пожилыми людьми". В этот же день в 13:00 посетители встретятся с участником шоу "Голос. 60+" Николаем Гусевым;

- 9 августа – "Здравия и спасения!". В 11:15 сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения Сормовского района проведут презентацию школы финской ходьбы. В 14:00 состоится встреча со спортсменами-паралимпийцами;

- 10 августа – "Российская культура и традиции". С 10:00 до 18:00 состоится серия мастер-классов на любой вкус. Украсит фестиваль выставка народных костюмов "Русская душа" от семьи Фадеевых из Бутурлинского района, показ детской одежды от производителей Арзамасского района;

- 11 августа – "Век живи, век учись!". С 10:00 Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики организует постковидную зарядку, а затем лекцию-беседу "Постковидный синдром". В 11:30 Нижегородский центр развития воспитания детей и молодёжи "Сфера" проведёт презентацию "Школы родительского просвещения".

Более того, на сцене второго павильона Нижегородской ярмарки ежедневно будут проходить песенные и танцевальные программы, розыгрыши и викторины.

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