Налоговая требует взыскать 720 млн рублей с бывшего "Нижегородца"

Налоговая служба требует взыскать с торгового предприятия "Нижегородец", сменившего название на ООО "Грандтраст-НН", 720 миллионов рублей задолженности. Автодилер проиграл арбитражный суд по вопросу доначисления ему крупной недоимки и штрафа за неуплату НДС. В результате дело о банкротстве в отношении бывшего "Нижегородца" было возобновлено. Об этом сообщили в "Ъ-Приволжье".

Отмечено, что в ходе другого процесса Канавинский районный суд решил вернуть предприятию рынки и автосалоны, проданные в 2017 году. В связи с возвращением миллиардных активов, руководство компании-должника считает, что об их банкротстве не может идти речи. Доказывать это они будут на предстоящем 11 августа заседании суда по иску ИФНС.