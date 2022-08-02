Делать ремонт или подождать: Что происходит с ценами на строительные материалы в Нижегородской области. ФОТО: Авито

Изменение рыночной ситуации нынешней весной серьезно повлияло и на сферу строительных материалов. Сначала цены на ламинат, черепицу и все остальные товары стремительно взлетели вверх, а потом так же значительно начали снижаться. Что сейчас происходит с рынком строительных материалов и чего от него стоит ждать в будущем, рассказал руководитель макрокатегории «Строительство и мебель» портала Авито Илья Адамский.

- Скажу сразу, что в отличие от многих других категорий товаров, в сфере строительства всегда была высокая доля локализации, - напомнил эксперт. – Большинство даже международных брендов производилось на местных предприятиях – все-таки таскать стройматериалы из страны в страну довольно тяжело с точки зрения логистики. Поэтому никакого дефицита в нашей категории е возникло. Наоборот, когда в марте для наших производителей закрылись европейские рынки, то им пришлось быстро переориентироваться на внутренний рынок. В результате, у нас оказался переизбыток предложения, что неминуемо стало толкать цены вниз. Вторым важным фактором стали неоправдавшиеся прогнозы. В марте многие боялись нарушения цепочек поставок, резкого роста валют, поэтому цены сначала резко взметнулись вверх. Однако все эти опасения оказались напрасными, поэтому мы сейчас мы наблюдаем значительную коррекцию цен.

- На ситуацию с ценами сейчас влияют два важных фактора. Во-первых, сентябрь – это «глухой» месяц в плане строительства. В это время уже занимаются не ремонтом, а подготовкой к школе. При этом у продавцов остается большой остаток товаров. Поэтому я бы сейчас ждал распродаж, - рассказал Илья Адамский. – С другой стороны, очень многие продавцы весной закупили продукцию по высоким ценам, поэтому продавать дешевле сейчас они не могут. В результате, это сдерживает дальнейшее снижение цен. Однако уже сейчас цены довольно хорошие на рынке.

- Только в Нижегородской области в этом году прирост аудитории в этой категории у нас составил 35%, - приводит цифры эксперт. – Аналогичным образом растут и продажи. К примеру, в листовых материалах продажи выросли на 75%, в строительных смесях – на 62%, в целом среди товаров для ремонта и строительства – на 22%. Если мы посмотрим данные только за июнь, то здесь цифры еще более впечатляющие. За месяц с помощью нашей площадки в Нижегородской области было совершено 47 тысяч сделок и размещено 225 тысяч объявлений.

- Если говорить о продавцах, то для них мы можем обеспечить «заход» в любую нишу. Важно только правильно подобрать стратегию, - признается менеджер по работе с клиентами в Нижнем Новгороде Артем Алешин. – На сегодняшний день каждая вторая компания малого и среднего бизнеса представлена на Авито. Для 28% компаний наш портал является основной площадкой реализации продукции. И это понятно - зайти на нашу площадку легко и для этого не требуется больших инвестиций. При этом во многих категориях рынок все еще далек от насыщения – там у нас спрос больше, чем количество объявлений. Так что перспективы перед продавцами тоже огромные – например, в нише отделочных материалов.