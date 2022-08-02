Начались съемки нового сериала «Актрисы»

Съемки 10-серийного драмеди «Актрисы» стартовали в Москве. Это совместный проект Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и «Плюс Студии». В главных ролях: Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров.

«Актрисы» разрушат зрительские представления о реальной жизни актеров. Сериал впустит аудиторию в их жизнь со всеми их страхами, желаниями и целями. Зрители смогут увидеть и понять, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми, и что в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем.

Производством занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, а также команда первого сериала Фёдора Бондарчука «Псих»: режиссер-постановщик - Фёдор Бондарчук, автор сценария - Паулина Андреева, которая вместе с Алексеем Киселёвым также выступает шоураннером проекта, оператор-постановщик Юрий Никогосов и композитор Игорь Вдовин.

Съемки проходят в Москве и Подмосковье, а также в одном из главных театров страны — МХТ имени Чехова. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени. Цифровая премьера «Актрис» состоится в 2023 году в видеосервисах Wink и «Кинопоиск».

«Актеру играть актера — наверное, одна из самых трудных задач, которая только может быть в карьере. Куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее», — отметила Светлана Ходченкова.

Видеосервисы Wink и «Кинопоиск» покажут сериал в 2023 году

«Поначалу было даже страшно: я не был близко знаком с Фёдором Сергеевичем, не знал, чего ждать от проекта. Но потом мы все собрались на читку и стало не страшно, а хорошо и весело. И первая смена прошла, и на ней все было идеально. Как дальше — увидим, но будет точно интересно», — уверен Сергей Гилев.

«У нас мало произведений, которые пишут люди, знающие предмет. Паулина Андреева писала о том, что очень хорошо знает. Реалистичность в жанровом кино — редкий художественный подарок, и зритель, надеюсь, оценит такой сериал. Ничего подобного в нашем кино не вспомнить», — подчеркнула Елена Николаева.

«Главная особенность этого проекта в том, что большая часть его создателей — изначально актеры, которые не боятся говорить о себе честно: о своих чувствах, переживаниях и страхах. Мне кажется, что именно эта смелость и будет определять сущность сериала», — считает Полина Пушкарук.

«Сложно было не обратить внимание на такой сценарий — это же про актеров, а я сам актер. Есть редкая возможность сыграть то, чем живешь и что наболело. Да еще в такой приятной компании и под началом такой масштабной личности, как режиссер Фёдор Бондарчук, сниматься у которого — честь для любого артиста. Так что в проект вхожу с радостными чувствами», — сказал Алексей Макаров.