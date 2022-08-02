Нижегородский бизнес может уменьшить счета за работу систем водоотведения

Значительно сократилось число обращений в Нижегородский водоканал от представителей бизнеса по вопросам, касающимся начисления платы за негативное воздействие на работу системы водоотведения и платы за превышение нормативов состава сточных вод. В первом полугодии 2022 года были представлены 285 деклараций, которые составлены на основании фактических отборов проб сточных вод. Именно в связи с этим плата для этих юридических лиц была серьезно снижена.

Схема начисления платы за негативное воздействие серьезно отличается для крупных предприятий с объемом водоотведения более 30 м3 в сутки и небольших компаний, а также малого бизнеса. Для крупных предприятий составление деклараций – обязанность, поэтому 153 подобных документа поступили именно от них.

Декларацию могут предоставлять и предприятия, объем стоков у которых не превышает 30 м3 в сутки - водоканалом принято более 100 таких деклараций от объектов малого и среднего бизнеса. Для отбора проб необходимо, чтобы у юридического лица был собственный выпуск в канализацию, в котором можно отобрать стоки до их смешения со стоками других абонентов. В случае предоставления такой декларации плата за негативное воздействие на систему канализации, а также за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов начисляются исходя из результатов лабораторных исследований, проведенных аккредитованной лабораторией.

- Сотрудники отдела промышленного водоотведения инспекционного управления АО «Нижегородский водоканал» проводят активную разъяснительную работу с абонентами в части возможности снижения платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за превышение нормативов состава сточных вод, доводя актуальную для них информацию, - подчеркивает начальник инспекционного управления АО «Нижегородский водоканал» Сергей Лазарев.