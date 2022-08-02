Специалисты «Нижновэнерго» продолжают проводить уроки по электробезопасности для детей в каникулярный период.

Очередная встреча, посвященная правилам электробезопасности, прошла в детском оздоровительном лагере им. Юрия Гагарина Нижегородской области. В июле энергетики провели урок для 159 ребят в возрасте от 7 до 15 лет.

Традиционно, специалисты «Нижновэнерго» продемонстрировали детям предупреждающие знаки и плакаты, объяснили, как действовать, если увидели провисший или оборванный провод, а также рассказали о важных правилах обращения с электроприборами в быту, нахождения на улице вблизи энергообъектов, рядом с линиями электропередачи.

Познавательное занятие сопровождалось не только важными теоретическими знаниями, но и интересными викторинами и интерактивными играми.

На память об уроке каждый ребенок получил в подарок тематическую полиграфическую продукцию – наклейки, закладки, магниты, брошюры с правилами электробезопасности.

«Подобные уроки являются хорошей традицией для нашего филиала. В учебное время года наши специалисты проводят уроки по электробезопасности в школах, а в каникулярное – выезжают в детские летние лагеря. Профилактические мероприятия – одна из составляющих безопасности нашей жизни, именно поэтому такие мероприятия очень важны для детей. Убежден, что знание и соблюдение этих несложных правил поможет избежать впоследствии неприятных ситуаций», – сказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.