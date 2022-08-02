Нижнему Новгороду и Городцу выделят средства на обустройство туристических центров городов

Нижний Новгород и Гордец стали победителями конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- Нижний Новгород и Городец получат федеральные средства для создания единого туристического кода, - говорится в сообщении. - Это новая мера поддержки от Ростуризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Продолжим работу по благоустройству, созданию навигационной системы, социальной инфраструктуры в туристических центрах Нижнего и Городца!

Напомним, ранее мы писали, что изображение города Городец Нижегородской области появилось на памятной монете номиналом 10 рублей серии "Древние города России". Монета выпущена в обращение сегодня, 2 августа 2022 года. Её тираж составляет один миллион штук.