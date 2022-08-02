Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2022 11:30

20 нижегородских фонтанов отключили в День ВДВ

Их закрыли на профилактику ремонта
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

20 фонтанов отключили в Нижнем Новгороде сегодня, 2 августа, в День ВДВ. Об этом "КП – Нижний Новгород" рассказали в городском департаменте благоустройства.

По данным ведомства, фонтаны закрыли на профилактику по обслуживанию и ремонту. Работа фонтанов приостановилась и из них слили всю воду.

– Осуществляется проверка состояния гидроизолирующих покрытий, герметизирующих элементов, запорной арматуры, форсунок, электротехнического и прочего оборудования, – пояснили в департаменте. – Работы проводятся подрядными организациями в рамках заключённых муниципальных контрактов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Нижегородской область формируется Танковый батальон имени К. Минина. В нём будущие бойцы проходят подготовку и осваивают профессию танкиста. Многие из них ранее уже участвовали в боевых действиях.