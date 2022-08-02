Погоню со стрельбой спровоцировал пьяный водитель в Володарском районе

Полицейские начали преследование автомобиля, который при передвижении по проезжей части вилял из стороны в сторону. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Настоящая погоня со стрельбой, словно в каком-то боевике, развернулась в посёлке Фролищи Володарского района – там автомобиль ВАЗ опасно маневрировал по дороге и лишь ускорился, когда полицейские запросили его остановиться.

Эта история произошла днем 31 августа. Где-то в 13:55 на проезжей части на улице Заводской появилась машина, которая привлекла внимание инспекторов ГИБДД. Её дэпэсники решили остановить, но водитель предпринял попытку сбежать и вдавил педаль газа в пол.

- Полицейские начали преследование автомобиля, который при передвижении по дороге вилял из стороны в сторону, чуть не совершил столкновение с другой машиной, движущейся по встречке, и создавал угрозу жизни и здоровью граждан, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Во время погони сотрудники ГИБДД неоднократно просили водителя остановиться, но никакой реакции на это не было. Вскоре автомобили, мчащиеся друг за другом, выехали на дорогу в лесополосе. Тогда полицейские через громкоговоритель предупредили нарушителя, что если он не прекратит движение, то будет применено табельное оружие.

После первого предупредительного выстрела в воздух водитель отечественного авто, видимо, так и не понял, что с ним никто не шутит, и продолжил уезжать. В этот момент полицейским пришлось стрелять по задним колёсам, вследствие чего машина остановилась.

Водитель и пассажир пытались сбежать в лес, но их быстро скрутили. Оба задержанных выглядели пьяными, позже это подтвердил и алкотестер.

Так, в отделе полиции на 35-летнего водителя завели административные дела за неповиновение полицейским, отказ об остановке автомобиля, вождение в пьяном виде, а также за отсутствие страховки и не пристёгнутый ремень.

На 32-летнего пассажира, тем временем, составили административные протоколы за нарушение ПДД и неповиновение полицейским.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!