Врачи рассказали о состоянии девочек, пострадавших на аттракционе в парке «Лимпопо». Одну из них уже отпустили на амбулаторное лечение. Напомним, ЧП произошло 31 июля в парке «Лимпопо». Две школьницы получили серьезные травмы ног, катаясь на аттракционе.

- По версии следствия, днем 31 июля в парке отдыха «Лимпопо», на аттракционе «Бумеранг» после завершения сеанса неожиданно заработал механизм вращения, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - В результате две девочки – 11 и 17 лет - получили травмы ног. Обе они доставлены больницу.

К счастью, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Одна из девочек уже отпущена домой.

- Пострадавшим девочкам-подросткам на первом этапе была оказана экстренная медицинская помощь в больнице №27. Затем обе были госпитализированы, - рассказали «Комсомолке» в региональном Минздраве. - Одну из девочек после наложения гипса отпустили домой на амбулаторное лечение.