В Дзержинске стартует первый этап обсуждений будущего благоустройства общественной территории вдоль улицы Молодежной

Лесной массив вдоль улицы Молодежной победил в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Его благоустройство запланировано на 2023 год.

Со 2 по 14 августа включительно в онлайн-формате пройдет первый этап обсуждений будущего благоустройства данной территории. Предложения жителей станут основой для разработки концепции и создания проекта благоустройства общественного пространства.

Свои пожелания по назначению территории, созданию зон отдыха и занятий спортом вы можете направлять на электронную почту fkgs_dzer@mail.ru с пометкой «Молодежный».

Итоги онлайн-обсуждения будут подведены 15 августа.